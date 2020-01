Scuola: Campidoglio, al via il concorso "Proteggi il cuore di Roma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coinvolgere attivamente gli alunni delle scuole della Capitale nell'ideazione e promozione di messaggi di buona convivenza, rispetto dell'ambiente e della propria città. E' l'obiettivo del concorso di idee "Proteggi il cuore di Roma: disegna la tua vignetta" rivolto agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole medie e superiori di Roma promosso dal Campidoglio in collaborazione con il Dipartimento servizi educativi e scolastici di Roma Capitale. I ragazzi sono chiamati a illustrare con un elaborato, disegni, fumetti, poesie, testi o prodotti multimediali, le loro proposte, idee, buone pratiche utili a "proteggere il cuore di Roma", anche raccontando le loro esperienze dirette. I lavori potranno essere individuali o di gruppo e saranno divisi in tre diverse sezioni, scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, valutati da una giuria composta da personalità del settore della cultura, dell'educazione e della comunicazione. Le scuole vincitrici saranno premiate ad aprile nel corso di un evento in occasione delle celebrazioni per il Natale di Roma. (segue) (Rer)