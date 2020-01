Scuola: Campidoglio, al via il concorso "Proteggi il cuore di Roma" (2)

- Il concorso nasce dagli incontri nelle scuole per presentare il libretto illustrativo "Proteggi il cuore di Roma" realizzato per divulgare le norme presenti nel nuovo regolamento di Polizia urbana di Roma Capitale, che hanno visto la partecipazione della sindaca, Virginia Raggi, e di centinaia di studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Gli incontri dedicati all'educazione civica proseguiranno in tutti municipi in concomitanza con l'avvio del concorso. Sono realizzati con la collaborazione degli agenti di Polizia locale di Roma Capitale per spiegare nel dettaglio le nuove misure contenute nel provvedimento. La sindaca Virginia Raggi, commentando l'iniziativa ha sottolineato: "Vogliamo che i ragazzi siano protagonisti del cambiamento e portatori di messaggi e comportamenti positivi. Le loro idee e le loro proposte per proteggere la città, per difendere l'ambiente, per progettare un futuro migliore sono preziose, sono un patrimonio da diffondere e condividere. Lo conferma il loro entusiasmo durante gli incontri nelle scuole dedicati alla presentazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana. Attraverso questo concorso potranno esprimere il loro amore per Roma mettendo in azione tutta la loro creatività", ha concluso. (Rer)