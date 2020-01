Trasporto aereo: Wizz Air annuncia 5 nuove rotte dall'Italia a Tirana

- La compagnia aerea Wizz Air ha annunciato oggi 5 nuove rotte dall’Italia a Tirana a partire dall’estate 2020. Lo riferisce un comunicato stampa. Sia i passeggeri per affari che quelli per piacere di Bergamo, Bologna, Verona, Treviso e Pisa beneficeranno di frequenti collegamenti per raggiungere la capitale albanese e godere della sua storia e architettura, nonché del buon cibo e della grande ospitalità dei cittadini. I prossimi collegamenti Wizz a basso costo per Tirana inizieranno il 29 marzo. I biglietti possono già essere prenotati su wizzair.com e sull'app mobile della compagnia aerea con tariffe a partire da un minimo di 29,99 Euro. In risposta alle richieste dei suoi clienti e con l’impegno di creare sempre più opportunità di viaggio più convenienti, Wizz Air continua ad espandere la propria rete dall'Italia, offrendo nel 2020 un totale di 101 rotte verso 13 Paesi disponibili da 13 aeroporti italiani, che contribuiranno ulteriormente allo sviluppo del turismo in entrata e in uscita e a migliorare i legami commerciali tra i Paesi. (segue) (Com)