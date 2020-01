Trasporto aereo: Wizz Air annuncia 5 nuove rotte dall'Italia a Tirana (2)

- George Michalopoulos, chief commercial officer di Wizz Air ha dichiarato: “Wizz Air è fortemente impegnata nella creazione di nuove opportunità per i suoi passeggeri albanesi e oggi siamo entusiasti di poter raddoppiare il numero di rotte che operiamo a Tirana e annunciare cinque nuove rotte dalla capitale dell'Albania per l'Italia. Riteniamo che queste rotte rappresentino un altro importante passo avanti nell'espansione del nostro network, così come un numero sempre maggiore di viaggiatori potrà usufruire delle tariffe più basse di Wizz Air abbinate a un servizio eccellente a bordo. Diamo il benvenuto a tutti i viaggiatori che vorranno salire a bordo di una delle flotte più giovani e altamente affidabili d'Europa”. (Com)