Campidoglio: domani in Aula delibera M5s su palazzo gruppi, c’è anche mozione opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Primo punto all’ordine dei lavori dell’Assemblea capitolina, che si riunisce domani, martedì 14 gennaio, e giovedì 16 gennaio, la delibera inerente al palazzo dei gruppi capitolini di via del Tritone 142, di proprietà della società Prelios e il cui contratto d’affitto è stato rescisso con anticipo dal Comune di Roma che avrebbe dovuto liberare gli spazi il 7 gennaio scorso. Roma Capitale ha ottenuto una proroga di due mesi per organizzare il trasloco, quindi, entro il 7 marzo prossimo. Intanto, domani, in Aula approda la delibera di maggioranza che, arrivata in commissione Patrimonio il 12 novembre scorso, puntava a indicare nello stabile di via Petroselli 45, in cui oggi c'è il Simu, alcuni uffici disponibili per i gruppi e le commissioni capitoline. Contestualmente, tra martedì e giovedì, arriva in Aula Giulio Cesare anche una mozione a prima firma del consigliere Fd’I Francesco Figliomeni, e sottoscritta anche dai consiglieri di Lega, Pd, Sinistra per Roma, Gruppo misto e liste civiche Roma torna Roma e Con Giorgia, che chiede un impegno alla sindaca nell'intraprendere azioni per individuare un immobile di proprietà di Roma Capitale quale sede istituzionale dei gruppi consiliari e delle commissioni e a concordare un percorso condiviso con la società locataria per il rilascio dei locali di via del Tritone.(Rer)