Emilia Romagna: Fiorini (FI), voto decisivo anche per Italia

- La deputata emiliana di Forza Italia Benedetta Fiorini afferma: "il premier Conte teme il risultato delle urne. Per il timore che l'Emilia Romagna vada al centrodestra - sottolinea in una nota -, mette le mani avanti e annuncia che il risultato elettorale è importante, ma lo circoscrive a una comunità regionale. Così dicendo, il premier svilisce questa realtà territoriale, sminuisce il peso di una Regione, come l'Emilia Romagna, che è tra le più eccellenti del Paese". Le elezioni del 26 gennaio, invece, continua Fiorini, "non soltanto rappresentano una occasione storica per liberare la nostra Regione dalla tenaglia della sinistra, ma sono anche un importantissimo test nazionale per dimostrare che la maggioranza parlamentare che sostiene Conte è sempre più minoranza nel Paese. Del resto il governo è fermo più che mai, ogni sua decisione è rinviata a dopo le elezioni in Emilia Romagna e questa, più che le parole di Conte, è una implicita ammissione del peso anche nazionale che riveste la consultazione elettorale in Emilia Romagna". Per la deputata azzurra, "gli emiliani e i romagnoli hanno quindi la possibilità, il 26 gennaio, di dare una svolta alla nostra Regione, di liberarla finalmente dalla sinistra e di imprimere una svolta anche alla politica nazionale, dicendo no al governo Conte e alla sinistra che tassano sempre più i cittadini e le aziende. I cittadini - conclude Fiorini - vogliono il centrodestra al governo".(Com)