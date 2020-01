Agroalimentare: Cdp, 10 milioni per supportare crescita Gruppo italiano vini

- Cassa depositi e prestiti (Cdp) conferma il proprio sostegno per lo sviluppo delle eccellenze italiane supportando, attraverso un finanziamento da 10 milioni di euro, il Gruppo italiano vini, prima azienda vitivinicola italiana con sede a Bardolino (Verona), finalizzato a nuovi investimenti per la crescita da realizzare nelle cantine di produzione. L’operazione, originata grazie all’operatività della nuova sede di Verona, si inserisce nella strategia di Cdp di una sempre maggiore vicinanza al territorio, anche per supportare lo sviluppo delle imprese italiane in complementarietà con il sistema bancario: con l’investimento in Giv, inoltre, Cdp conferma il proprio sostegno alla crescita del comparto agroalimentare, settore strategico per l’economia nazionale e identificato come prioritario nel Piano industriale 2019-2021. (segue) (Com)