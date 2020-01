Agroalimentare: Cdp, 10 milioni per supportare crescita Gruppo italiano vini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nunzio Tartaglia, responsabile di Cdp Imprese ha commentato: “Cdp rafforza il proprio supporto ai campioni del Made in Italy nel mondo, in un settore di primaria importanza per il Paese come quello vitivinicolo, in linea con quanto previsto nel Piano Industriale 2019-2021. L’operazione ha particolare rilievo strategico poiché rafforza anche il percorso di collaborazione avviato da Cdp con Alleanza Cooperative Italiane, che rappresenta un tessuto imprenditoriale di quasi 40 mila imprese cooperative”. Soddisfazione per l’operazione viene espressa anche da Giorgio Mercuri, presidente di Alleanza cooperative italiane, settore agroalimentare, per il quale “Cassa depositi e prestiti potrà fornire a Giv un valido supporto per favorire e incrementare i processi di innovazione, di crescita dimensionale e di espansione sui mercati internazionali che il gruppo cooperativo ha già avviato con successo negli ultimi anni e che gli hanno consentito di rafforzare la sua leadership nel comparto vitivinicolo italiano”. (Com)