Libia: parlamento si riunisce oggi a Bengasi

- La Camera dei rappresentanti libica (Hor) nota anche come parlamento libico di Tobruk, si riunirà oggi in una sessione ufficiale a Bengasi. La scorsa settimana, l'Hor ha discusso una serie di punti all'ordine del giorno, il più importante dei quali è stato il rifiuto dei due memorandum d'intesa tra la Turchia e il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli per quanto riguarda la definizione delle frontiere marittime e la cooperazione militare tra Ankara e Tripoli. (Lit)