Roma: Usb, incidente alla stazione Casilina durante la manutenzione, lavoratori feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora un incidente grave nella manutenzione della Dtp Roma: nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 presso la stazione di Roma Casilina due mezzi d'opera si sono scontrati per cause da accertare e diversi lavoratori a bordo sono rimasti feriti, per fortuna non gravemente". E' quanto rende noto in un comunicato l'Unione sindacale di base in merito all'incidente che avrebbe interessato i lavoratori deputati all'attività produttive legate ai processi di manutenzione gestione della rete e di circolazione in sicurezza dei treni, ovvero il Dtp. "Non si può tacere da subito il contesto operativo generale in cui si verificano, con frequenza allarmante a livello nazionale, gli incidenti sul lavoro nel settore manutenzione infrastrutture di Rfi. Un contesto - si legge - di clamoroso sfondamento contrattuale sugli orari e sui carichi di lavoro notturno da anni spinti oltre una capacità organizzativa che risente pesantemente di gravi carenze d'organico e di figure professionali. Un contesto che da tempo stiamo contrastando sindacalmente e legalmente in tutte le sedi di competenza proprio per le gravi ricadute sulla salute e la sicurezza dei lavoratori interessati. In attesa di conoscere attraverso le sue rappresentanze aziendali l'esatta dinamica dell'accaduto, Usb esprime massima solidarietà e vicinanza ai lavoratori coinvolti nell'incidente", conclude la nota.(Rer)