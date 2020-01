Tribunale brevetti: Sangalli, spero venga a Milano, che ha tutte carte in regola per essere hub d'innovazione

- Il presidente della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi, Carlo Sangalli, a margine del suo intervento alla CCIAA a Milano per la presentazione delle misure e incentivi per la valorizzazione dei marchi, brevetti e disegni, ha espresso il suo augurio che la prossima sede del Tribunale unificato dei brevetti (Tub) possa essere il capoluogo lombardo: "Mi auguro che il tribunale dei brevetti venga a Milano, che ha tutte le carte in regola per essere valorizzata come un 'hub' di innovazione a tutto tondo, procurando anche un indotto economico importante e notevole, perché diventerebbe anche un punto di incontro tra il mondo accademico, il mondo imprenditoriale e i centri di ricerca, quindi noi sosteniamo questa candidatura". (Rem)