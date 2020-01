Grecia: portavoce governo, ampio consenso tra i partiti sarà criterio per scelta nuovo presidente

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis vuole scegliere il nuovo presidente della Repubblica sulla base di un ampio sostegno tra i partiti politici. Lo ha detto oggi il portavoce governativo, Stelios Petsas, in riferimento alla nomina del nuovo capo dello Stato a partire dal 2021. Parlando in un'intervista all'emittente "Skai", Petsas ha commentato anche la bozza di legge sulla riforma della legge elettorale: a suo modo di vedere il partito vincitore dovrebbe formare un governo da solo con una percentuale di voti tra il 37,5 ed il 38 per cento. Il governo di Atene, ha infine annunciato il portavoce, ha in programma un importante piano per l'abbassamento delle tasse. (Gra)