Slovacchia: processo Kuciak, Miroslav Marcek si dichiara colpevole di omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Miroslav Marcek, uno dei quattro imputati per l'omicidio del giornalista investigativo slovacco, Jan Kuciak, e della sua fidanzata, Martina Kusnirova, si è dichiarato colpevole. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Tasr". La dichiarazione è avvenuta in aula oggi, durante l'udienza in corso alla Corte penale di Pezinok. Marian Kocner, presunto mandante dell'omicidio, si è dichiarato colpevole solamente di traffico illecito di armi, ma ha continuato a negare un coinvolgimento nell'omicidio Kuciak. Innocente si è professata anche Alena Zsuzsova, mentre Tomas Szabo non ha rilasciato dichiarazioni. Marcek ha confermato in aula la sua identità nelle testimonianze rese prima del processo e si è dichiarato colpevole anche dell'omicidio dell'imprenditore Petr Molnar. (Vap)