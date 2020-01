Milano: De Corato su clochard morto, centrosinistra li fa venire in Italia e poi li lascia morire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla sicurezza, polizia locale ed immigrazione, Riccardo De Corato, in una nota commenta la morte di un senzatetto dello Sri Lanka, ritrovato questa mattina su una panchina a Milano in via Pietro Colletta, angolo viale Umbria. "Sala e il centrosinistra - osserva De Corato - continuano a impegnarsi in marce e pic nic pro immigrazione, accolgono gli immigrati a braccia aperte facendoli venire qui e poi li lasciano dormire all'addiaccio con, spesso, tragiche conseguenze. Nonostante le temperature scendano anche sotto lo zero, molti homeless preferiscono restare per strada piuttosto che entrare nei dormitori comunali, vere e proprie zone franche per la delinquenza principalmente straniera, dai quali rischiano poi di uscire derubati di quel poco che possiedono". "Con Letizia Moratti sindaco, nel 2010 - ricorda l'allora vicesindaco De Corato - apprestammo un piano freddo che aveva visto la protezione civile scendere in campo con due tende riscaldate in Stazione Centrale, all'interno delle quali i senza tetto potevano accedervi dalle 20 di sera alle 7 del mattino". "Il Comune - conclude l'assessore - cominci a controllare ciò che accade all'interno dei dormitori e si pensi ad altre soluzioni". (com)