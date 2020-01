India: legge cittadinanza, Congresso riunisce opposizione per elaborare strategia comune (2)

- Oltre che della legge sulla cittadinanza si è discusso anche del Registro nazionale dei cittadini (Ncr) e del Registro nazionale della popolazione (Npr), in cui (diversamente dal primo) sono iscritti i “residenti abituali” ovvero non solo i cittadini indiani ma anche quelli stranieri. Il 24 dicembre, infatti, il Consiglio dei ministri ha approvato due decisioni, una per lo svolgimento del prossimo censimento decennale, nel 2021, e l’altra per l’aggiornamento, tra aprile e settembre del 2020, con l’esclusione dello Stato dell’Assam, del registro Npr, aggiornato l’ultima volta nel 2015, con l’aggiunta di nuovi dettagli: sono previsti 19 punti e non più 15, tra i quali l’indicazione della data e del luogo di nascita dei genitori e l’indicazione dell’ultimo luogo di residenza. (segue) (Inn)