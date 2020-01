India: legge cittadinanza, Congresso riunisce opposizione per elaborare strategia comune (3)

- Secondo le indiscrezioni trapelate sulla stampa sull’incontro odierno, l’opposizione punta soprattutto all’elettorato dei giovani e degli studenti, sostenendo le loro proteste contro le politiche del governo in materia di cittadinanza. La riunione è stata convocata anche in vista delle elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa del Territorio di Nuova Delhi, che si terranno l’8 febbraio. Nel 2015 si impose con una vittoria schiacciante il Partito dell’uomo comune, che secondo gli ultimi sondaggi è in vantaggio anche questa volta. La capitale si avvia al voto in un clima politicamente “caldo”: le manifestazioni contro il Caa si sono concentrate soprattutto nella zona dell'università Jamia Millia Islamia (Jmi), con scontri tra manifestanti e polizia. Successivamente, il 5 gennaio, la Jawaharlal Nehru University (Jnu) ha subito un attacco da un gruppo di persone armate e mascherate, rivendicato da Bhupendra Tomar alias Pinky Chaudhary, capo dell’organizzazione estremista Hindu Raksha Dal, che in un video ha detto di aver agito per bloccare “le attività anti-nazionali e anti-hindu”. (segue) (Inn)