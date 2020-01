Campidoglio: in aula delibera per Pamela Mastropietro, mozioni su cittadinanza Segre

- Torna a riunirsi l’Assemblea capitolina. L’Aula Giulio Cesare è convocata dalle 14 alle 19 sia per martedì 14 gennaio che per giovedì 16 gennaio. Tra i principali atti all’ordine dei lavori c’è una delibera (161/2019) per la concessione di un loculo a titolo gratuito in favore di Alessandra Verni per accogliere la salma della figlia Pamela Mastropietro, barbaramente assassinata nel gennaio del 2018 a Macerata. Tra gli altri documenti, che saranno sottoposti all’attenzione e al voto dei consiglieri capitolini, ci sono poi due mozioni dedicate alla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta alla shoah e sotto scorta da mesi per aver subito minacce antisemite. Una prima mozione, a firma della consigliera della lista civica Roma torna Roma Svetlana Celli, e sottoscritta anche da Pd e Sinistra per Roma, chiede alla sindaca e alla giunta di attivarsi per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Una seconda, di cui è firmatario Stefano Fassina, chiede anche che l’Assemblea capitolina manifesti la propria solidarietà alla senatrice.(Rer)