Roma: rubano zaino a coppia turisti, arrestate due persone

- Due algerini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per furto aggravato ai danni di una coppia di turisti. Questo è l'esito dei servizi di controllo della Polizia di Stato nelle aree interne alla stazione Termini e nei percorsi di congiunzione con le fermate delle linee A e B della metropolitana nonché in piazza dei Cinquecento e nelle aree di via Marsala e via Giolitti. In particolare, all'interno della stazione di Roma Termini, la Polizia ferroviaria ha arrestato due algerini per furto di uno zaino ad una coppia di turisti brasiliani in un esercizio commerciale. Gli agenti, durante il normale servizio di prevenzione dei reati predatori, hanno notato tre giovani extracomunitari che, approfittando della distrazione della coppia di turisti brasiliani, sono riusciti a trafugare uno zaino contenete documenti, medicinali ed effetti personali. I tre malfattori nella convinzione di non essere osservati sono scappati frettolosamente verso l'uscita, dove i poliziotti, che avevano assistito alla scena, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarne due, recuperando l'intera refurtiva. Il terzo è riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce. Tratti in arresto per il reato di furto aggravato in concorso sono stati posti a disposizione dell'Autorità giudiziaria. (segue) (Rer)