Libia: il 19 gennaio data probabile per la conferenza di Berlino

- Il governo tedesco avrebbe programmato la prevista conferenza di Berlino sulla Libia per domenica 19 gennaio. E' infatti questa, secondo quanto si apprende, la data ipotizzata e al momento non confermata ufficialmente da parte dell’esecutivo di Berlino. Il portavoce dell’esecutivo federale, Steffen Seibert, ha dichiarato che i preparativi per la conferenza di Berlino “sono in corso” e la riunione “potrebbe tenersi” il 19 gennaio o, “in ogni caso”, in questo mese. L’indiscrezione arriva dopo che l’ufficio della presidenza turca ha confermato una visita di un giorno di Recep Tayyip Erdogan nella capitale tedesca per domenica 19 gennaio. Nel corso della conferenza, i paesi partecipanti discuteranno della crisi libica che vede contrapposti il governo di Fayez al Serraj riconosciuto dall'Onu di base a Tripoli e le forze del generale cirenaico Khalifa Haftar. La conferenza dovrebbe tenersi nel formato P5+5, ovvero i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti) più Emirati, Egitto, Turchia (i tre paesi non occidentali più impegnati nel conflitto) oltre all'Italia e ovviamente alla Germania (quest’ultimo attualmente membro non permanente del Consiglio di sicurezza). (Res)