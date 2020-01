Emilia-Romagna: Bonaccini, 7 mln di euro per assistere i caregiver

- "Nei prossimi anni vogliamo sostenere con ancora più forza i tanti che assistono un familiare o anche un semplice amico, tutti coloro che si prendono cura dei propri cari, assistendo spesso anziani non autosufficienti o persone con disabilità". Lo ha dichiarato Stefano Bonaccini, intervenuto questa mattina al seminario "Caregiver familiare: strategie e misure concrete di sostegno", organizzato nell'Aula magna della Regione dall'Associazione dei Caregiver familiari dell'Emilia-Romagna, da anni impegnata a promuovere e tutelare il ruolo, i diritti, la dignità, il benessere dei familiari che prestano assistenza volontaria ai propri cari disabili. Si stima che in Emilia-Romagna, le persone che si prendono cura dei propri cari non autonomi siano circa 250mila, cioè il 5% della popolazione residente. "Nel 2014 - ha proseguito Bonaccini - siamo stati la prima regione in Italia ad approvare una legge sui caregiver, per tutelarli ed aiutarli concretamente, condividendo con loro progetti e programmi. Guardando alle migliori esperienze già realizzate a livello europeo, nelle scorse settimane in Giunta abbiamo approvato uno specifico provvedimento, che stanzia 7 milioni di euro per avviare iniziative personalizzate di supporto verso chi assiste nei bisogni di sollievo e cura, rendendole omogenee su tutto il territorio regionale". "Le risorse, ripartite tra le Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna - ha spiegato Bonaccini - serviranno per realizzare - con il coinvolgimento di Comuni e Unioni di Comuni, associazionismo e volontariato - azioni e interventi in tema di informazione, formazione, carichi di lavoro, salute e riconoscimento delle funzioni svolte". (segue) (Ren)