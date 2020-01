Emilia-Romagna: Bonaccini, 7 mln di euro per assistere i caregiver (2)

- Dei 7 milioni di euro stanziati dalla Regione, 6,7 milioni vengono ripartiti tra le Aziende sulla base della popolazione ultrasettantacinquenne, dei casi di grave disabilità e della popolazione nella fascia d'età 14-65 anni residente al 1^ gennaio 2019. In particolare, per la realizzazione degli interventi di rilevanza locale si prevedono: per l'Azienda Usl della Romagna 1.686.261 euro; Azienda Usl di Bologna 1.323.648 euro; Azienda Usl di Modena 1.064.733; Azienda Usl di Reggio Emilia 805.978; Azienda Usl di Parma 680.732; Azienda Usl di Ferrara 507.414; Azienda Usl di Piacenza 430.816. E 200.417 euro per l'Azienda Usl di Imola. I restanti 300 mila euro sono destinati a finanziare interventi di rilevanza regionale, come ad esempio il sito web. Sono previste azioni di supporto a favore dei caregiver affinché possano godere di tempo libero e recuperare le energie mentali e fisiche, come servizi di assistenza ai congiunti per alcune ore del giorno o per brevi periodi (ad esempio l'accoglienza temporanea di sollievo dei pazienti in strutture residenziali, o i caffè Alzheimer e i Meeting center, centri di accoglienza diurna per anziani affetti da tale patologia). E poi iniziative per fronteggiare emergenze e supplire alla momentanea indisponibilità del caregiver familiare abituale, nei casi ad esempio di malattia o eventi non programmabili. Se inoltre la valutazione dello stato di salute rilevasse la comparsa di segni di eccessivo stress fisico e psicologico (affaticamento, disagio, ansia, depressione), "viene prevista la presa in carico dei caregiver da parte del servizio sanitario regionale", ha specificato Bonaccini. (segue) (Ren)