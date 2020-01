Emilia-Romagna: Bonaccini, 7 mln di euro per assistere i caregiver (3)

- Ci sono poi azioni specifiche di informazione (la realizzazione di un portale web dedicato), formazione e riconoscimento del ruolo. In questa direzione va la creazione della "Card del caregiver", una carta identificativa per facilitare l'accesso dei caregiver ai servizi sanitari sociali ed educativi. Infine, ha sottolineato Bonaccini, per i giovani caregiver "che si prendono cura regolarmente di un familiare, sacrificando tempo ed energie per la famiglia e rischiando di pagare un prezzo alto in termini di salute e realizzazione personale, sono previsti Accordi quadro con istituzioni scolastiche e universitarie per garantire loro supporto e agevolazioni nello svolgimento del percorso di studio". "Aumenteremo il Fondo non autosufficienza regionale, già ora il più alto nel Paese (450 milioni, tanto quanto lo Stato stanzia per l'intero Paese) - ha assicurato Bonaccini- e faremo un grande patto con il Terzo settore proprio sulla non autosufficienza. Mi auguro che dall'Emilia-Romagna parta un segnale in tal senso a tutta Italia". (Ren)