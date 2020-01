Roma: strappa la catenina ad un ragazzo e fugge, fermato e arrestato dai Carabinieri

- Ruba una catenina ad un giovane intento a divertirsi per le vie della movida nei pressi di piazzale Guglielmo Marconi. Per questo i Carabinieri hanno arrestato un 23enne originario della provincia di Napoli, con precedenti, mentre tentava di allontanarsi con la refurtiva. Il malvivente, confondendosi tra gli altri giovani, si è avvicinato ad un 26enne romano e gli ha strappato la collana d’oro che portava al collo. Alla reazione della vittima, il 23enne l’ha minacciata e dopo essersi divincolato si è dato alla fuga. Raccolta la descrizione del ladro, i militari lo hanno intercettato e bloccato poco lontano, recuperando anche la collana. L’arrestato è stato accompagnato in caserma, in attesa del rito direttissimo che si terrà stamane: dovrà rispondere del reato di rapina. (Rer)