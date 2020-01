Cisliano (MI): 82enne ritrovata immersa in un canale, trasportata a Niguarda

- Questa mattina, intorno alle 8.20, nel Comune di Cisliano (MI), in località Cascina Roncaglia, una donna di 82 anni è stata trovata immersa in un canale per metà corpo, ipotermica e disorientata. Lo fa sapere in una nota l'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, aggiungendo che è possibile che l'82enne sia finita nel canale a seguito di un incidente stradale. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e vigili del fuoco. La donna è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Niguarda. (Rem)