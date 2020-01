Slovacchia: presidente parlamento, tre risoluzioni alternative su conflitto Usa-Iran (2)

- "I militari slovacchi sono spaventati soprattutto dal fatto che Danko sia preoccupato per loro", ha ironizzato Truban. A proposito di finanziamento ai partiti, Danko ha accusato Slovacchia progressista di essere finanziata da Anton Zajac, che finanzia anche il quotidiano "Denik N", visto dal presidente del parlamento come un giornale di partito. "Siete finanziati da oligarchi che vogliono consegnare la Slovacchia agli Stati Uniti", ha dichiarato Danko. Truban ha respinto le accuse dicendo che la coalizione Sp-Spolu ha reso noti i propri finanziatori secondo quanto previsto dalla legge e ha ricevuto il plauso di Transparency International per la sua onestà. (Slb)