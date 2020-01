Repubblica Ceca: presidente Zeman accetta rinuncia Valkova a incarico di Difensore civico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ceco Milos Zeman ha accolto con favore la decisione del commissario del governo per i diritti umani, Helena Valkova, di rinunciare alla nomina a difensore civico. Lo rivela l'agenzia di stampa "Ctk". Zeman ha suggerito che potrebbe nominare la parlamentare socialdemocratica Katerina Valachova al suo posto. Valkova ha rinunciato a causa delle accuse rivoltele dal sito web di notizia "info.cz", per il quale aveva difeso leggi contro i dissidenti durante il regime comunista. Valkova, che ha annunciato di voler fare causa, ha anche offerto le sue dimissioni da commissario per i diritti umani. (Vap)