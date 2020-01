Cultura: Mollicone (Fd'I), con scomparsa Pansa perdiamo pezzo storia giornalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la scomparsa di Giampaolo Pansa se ne va un pezzo straordinario della storia del giornalismo in Italia, dall'ineguagliabile onestà intellettuale e libertà di pensiero, capace di portare alla luce, con coraggio, verità scomode per l'intellighenzia di sinistra sfidando il Moloch resistenziale con fatti e ricerche storiche magistrali." Cosí in una nota il capogruppo Fd'I in commissione Cultura a Montecitorio e responsabile cultura del partito, Federico Mollicone. (Rer)