Difesa: Romania, tornati in patria 14 gendarmi della missione Nato in Afghanistan

- Sono tornati in patria i 14 gendarmi romeni che hanno partecipato per quasi sei mesi alla missione Nato di addestramento e formazione delle Forze dell'ordine e della sicurezza in Afghanistan. E' quanto si legge sulla pagina Facebook della Gendarmeria romena. I gendarmi romeni hanno portato a termine con successo decine di missioni, per le quali sono stati insigniti della medaglia Nato. Dodici contingenti della Gendarmeria Romena sono stati finora dispiegati nella missione della Nato in Afghanistan. Attualmente, la Gendarmeria partecipa a nove missioni internazionali sotto l'egida dell'Ue, dell'Onu e dell'Osce. (Rob)