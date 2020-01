Polonia: ministro Giustizia, parere Commissione Venezia trattato come documento "politico"

- Un'eventuale parere della Commissione di Venezia verrà trattato dal governo di Varsavia come un documento "sostanzialmente privato". Lo ha detto il ministro della Giustizia Zbigniew Ziobro, ribadendo che la Commissione non aveva il diritto di accettare l'invito del presidente del Senato, Tomasz Grodzki. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Pap", il ministro ha dichiarato che il documento che sarà preparato dalla Commissione sarà trattato per quello che è, ovvero "un documento quasi privato, non ufficiale, informale". "Non saremo coinvolti in modo particolare da polemiche, perché lo consideriamo un documento politico, e non una serie di consigli imparziali di noti e obiettivi giuristi", ha detto il ministro. Per Ziobro i membri della Commissione di Venezia sono "impegnati in un gioco politico". Il segretario della Commissione è un russo. "Un rappresentante di Putin viene a insegnare a noi polacchi come rispettare lo Stato di diritto. Fa ridere", ha continuato Ziobro. Il guardasigilli ribadisce che il governo di Varsavia è pronto a incontrare la Commissione, ma a patto che questa venga invitata ufficialmente da uno di due organi che la costituzione autorizza, ovvero il presidente della Repubblica o il ministro degli Esteri. (segue) (Vap)