Cultura: Mulè (FI), Pansa straordinario faro libertà

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, sottolinea che "con la scomparsa di Giampaolo Pansa perdo un amico sincero, un collega straordinario e un faro di libertà. Nella marmellata indigesta che molto spesso contraddistingue politica e informazione di oggi - afferma in una nota -, penso a lui come pietra angolare dove trovare rifugio sicuro al riparo dell'anticonformismo. Ad Adele e ai familiari un abbraccio sincero e commosso". (Com)