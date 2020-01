Etiopia: premier Ahmed, elezioni parlamentari si svolgeranno a maggio o a giugno

- Le elezioni parlamentari in Etiopia si terranno a maggio o a giugno, nonostante le preoccupazioni circa le questioni di sicurezza. Lo ha ribadito il primo ministro Abiy Ahmed, parlando nel corso di un briefing con la stampa congiunto con il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa a Pretoria, dove ha concluso ieri una visita ufficiale. “Non sono sicuro se (il voto si svolga) a maggio o a giugno, perché il programma sarà reso noto dal Consiglio elettorale, ma penso che quest'anno condurremo le elezioni poiché si tratta di un mandato costituzionale”, ha detto Ahmed. “Potrebbero esserci molte sfide, non solo legate alla logistica, ma anche alla pace e alla sicurezza. Per i cittadini e per i partiti etiopi sarà meglio condurre le elezioni in tempo e in modo molto pacifico e democratico”, ha aggiunto. Le elezioni saranno le prime dall’entrata in carica di Ahmed, avvenuta nell'aprile 2018. Da allora il premier – che ad ottobre vinto il premio Nobel per la pace per il suo ruolo nell’accordo di pace con l’Eritrea – ha avviato un programma di riforme che ha finito per alimentare le divisioni etniche e violenze diffuse che hanno provocato la morte di centinaia di persone, spingendo il Consiglio elettorale a a paventare un possibile rinvio delle elezioni del 2020.(Res)