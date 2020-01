Napoli: contrasto a uso di droga e alcol, al via progetto nelle scuole

- La Polizia locale di Napoli ha varato il progetto "In-dipendenza" per il contrasto all'uso di sostanze stupefacenti e all'assunzione di alcol da parte dei minorenni. Se ne occuperà l'Unità operativa tutela emergenze sociali e minori coordinata dal comandante Ciro Esposito e diretta dal capitano Sabina Pagnano. L'iniziativa, hanno fatto sapere i promotori, s'inserisce nell'ambito delle operazioni svolte sul territorio, soprattutto nei luoghi di ritrovo più frequentati da giovani e giovanissimi, con l'avvio di un progetto di informazione per i ragazzi delle scuole superiori della Città di Napoli, per affrontare il tema delle dipendenze: alcol, droghe, fumo e ludopatia. Il progetto, denominato "In-dipendenza", entrerà nello specifico dei rischi associati all'uso di determinate sostanze. Gli incontri si svolgeranno presso gli istituti scolastici che aderiranno, durante gli incontri personale specializzato della Polizia municipale sarà a disposizione degli studenti e degli insegnanti anche per indicare percorsi finalizzati al recupero di chi è già vittima di queste dipendenze.(Ren)