Nettuno: sparano alle ruote per fermare rapinatori in fuga, Polizia arresta quattro giovani

- Hanno dovuto esplodere colpi di pistola per fermare i quattro malviventi che ieri sera, dopo aver rapinato un cittadino pakistano nei pressi della stazione di Nettuno, hanno cercato di dileguarsi percorrendo a velocità folle via Cupa dei Marmi, ad Anzio. Alle 22.15, circa, gli agenti del commissariato di polizia di Anzio hanno intercettato la Fiat Punto bianca sulla quale il gruppo di giovani rapinatori stava fuggendo. Ne è nato un inseguimento durante il quale i malviventi hanno più volte speronato la vettura degli agenti, rischiando anche l'incolumità di altri automobilisti. Per questo i poliziotti hanno esploso alcuni colpi di pistola a pneumatici e cofano riuscendo a bloccare l'auto ma non la foga dei quattro che gli si sono scagliati contro. Dopo un vigoroso confronto fisico, sono finiti in manette due italiani, di 21 e 23 anni; un rumeno e un tunisino di 19 anni. Oltre all'aggressione a scopo di rapina che il gruppo aveva compiuto ai danni del cittadino pachistano, a cui hanno rotto il setto nasale procurandogli ferite al volto, si ipotizza che i giovani siano gli stessi che avevano compiuto altre 9 rapine nella zona. (Rer)