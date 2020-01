Polonia: Siemoniak (Po), Piattaforma civica si sfalderà se nuovo leader non la unificherà

- Tomasz Siemoniak non si ritira dalle primarie di Piattaforma civica (Po) ed è convinto della vittoria. Il candidato alla guida del partito polacco lo ha dichiarato nel corso di un'intervista all'emittente televisiva "Tvn24". Siemoniak, attuale vicepresidente della formazione e in gara assieme ad altri cinque candidati per il ruolo di presidente, ha spiegato di "lottare per vincere". Già quattro anni fa si era candidato al ruolo, per poi ritirarsi all'ultimo minuto, ma questa volta dice che è diverso. All'epoca Po era "in una crisi profonda". "Ritenevo che se ci fossero state ancora un paio di settimane di campagna dura e brutale Piattaforma si sarebbe semplicemente frantumata. Oggi la situazione è diversa. Piattaforma si frantumerà se il suo leader non avrà la missione di unificarla. Per questo motivo mi candido", ha detto Siemoniak. "Mi si accusa di essere uomo di Grzegorz Schetyna. Non lo sono. Vado per la mia strada, prendo decisioni autonome", ha continuato. (Vap)