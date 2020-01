Ferrara: domani in Prefettura presentazione iniziative del "Giorno della memoria"

- Il prefetto di Ferrara, Michele Campanaro ha indetto per domani, alle ore 11.30, presso Corso Ercole I d’Este n. 16, 1° piano, una conferenza stampa di presentazione delle iniziative programmate per il “Giorno della memoria”, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.(Ren)