Iran: scontri durante proteste a Teheran, diversi feriti

- Diverse persone sono rimaste ferite negli scontri avvenuti nella notte a Teheran, dove centinaia di persone sono scese in piazza per protestare per il secondo giorno consecutivo contro l’establishment al potere, che sabato 11 gennaio ha ammesso la responsabilità dei Guardiani della rivoluzione islamica nell’abbattimento del volo 752 dell’Ukraine International Airlines. Lo riferisce l’emittente satellitare “al Arabiya”, che trasmette dagli Emirati Arabi Uniti, paese considerato un rivale regionale dell’Iran. L’attivista antigovernativo Masih Alinejad ha diffuso in rete un video che mostra una donna ferita dopo che sarebbe stata colpita da un’arma da fuoco. Altri filmati riprendono i manifestanti che in varie città del paese intonano cori contro l’ayatollah Ali Khamenei, Guida suprema della rivoluzione islamica. Su Twitter è stato pubblicato poi un video che mostra tre donne intente a rimuovere un manifesto con l’immagine di Qasem Soleimani, il comandante della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione ucciso lo scorso 3 gennaio a Baghdad in un raid delle forze statunitensi. L’abbattimento del volo ucraino, avvenuto mentre era in corso un attacco missilistico a due basi aeree che ospitano forze Usa in territorio iracheno, ha provocato la morte di 176 persone. (Res)