Etiopia: premier Ahmed conclude visita in Sudafrica, firmati accordi di cooperazione in tema di turismo e salute

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha concluso la sua visita ufficiale a Pretoria, ultima tappa di un tour africano che la scorsa settimana lo ha visto anche in Repubblica di Guinea e in Guinea Equatoriale. In Sudafrica, come riferisce l’ufficio del premier in una nota, Ahmed ha partecipato alle celebrazioni per il 108mo anniversario del Congresso nazionale africano (Anc, lo storico partito fondato da Nelson Mandela), a Kimberley, e ha incontrato a Pretoria il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa con il quale ha discusso di questioni bilaterali, internazionali e di interesse comune. Al termine del loro incontro i due leader hanno inoltre assistito alla firma di un accordo e di due protocolli d'intesa che prevedono rispettivamente la liberalizzazione dei visti per i titolari di passaporti diplomatici e il rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia di turismo e salute. Oltre a incoraggiare le società sudafricane a investire in Etiopia e ad accettare di cooperare nel settore delle piccole e medie imprese (Pmi), le due parti hanno inoltre concordato di rafforzare la cooperazione nei settori dell'estrazione mineraria, dell'agricoltura e del trasferimento di conoscenze, oltre a concordare sulla necessità di cooperare per la tutela dei cittadini etiopi residenti in Sudafrica e per contrastare l'immigrazione clandestina, la tratta di esseri umani e il contrabbando. (segue) (Res)