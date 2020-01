Georgia: anche il vicepresidente abcaso Bartsis rassegna le dimissioni

- Il vicepresidente de facto abcaso Aslan Bartsis ha annunciato di aver rassegnato le dimissioni, seguendo la decisione di ieri del leader della regione georgiana occupata Raul Khajimba. Bartsis, si legge in una nota, "ha rassegnato le dimissioni, per garantire la pace e la stabilità nella repubblica di Abkhazia e di mantenere l'unità nazionale”. Lo stesso Khajimba, peraltro, ha fatto sapere che non si candiderà alle prossime consultazioni. Ieri è stato ufficializzato che in Abkhazia saranno organizzate nuove elezioni presidenziali il prossimo 22 marzo in seguito alle proteste degli ultimi giorni. La Corte suprema de facto abcasa ha annullato nella sabato scorso l’esito delle elezioni dello scorso settembre a fronte delle proteste che da giorni proseguono nella capitale Sukhumi, disponendo l’organizzazione di un nuovo round elettorale nel prossimo futuro. (segue) (Res)