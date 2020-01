Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui rilievi cielo poco nuvoloso o velato al mattino, a tratti nuvoloso al pomeriggio; in pianura sereno o poco nuvoloso con nebbie sulle province meridionali, in parziale sollevamento dalle ore centrali. Nubi basse e foschia in estensione anche ai primi rilievi ed alle valli adiacenti alla pianura dal pomeriggio e in serata. Precipitazioni assenti. Minime stazionarie o in lieve aumento; massime in live calo, anche moderato in pianura nelle zone con nebbia persistente. In pianura minime intorno a -2 °C, massime intorno a 4 °C. (Rem)