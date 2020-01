Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo dalla notte su pianura e primi rilievi molto nuvoloso o coperto per nubi medio basse e stratificate, con foschia estesa nelle ore notturne. Sulle Alpi e le cime Prealpine al più più poco nuvoloso o velato. Precipitazioni assenti, salvo pioviggine molto debole e occasionale al mattino su pianura e Appennino. Minime e massime stazionarie o in lieve aumento, con scarsa escursione termica in pianura. In montagna temperature in calo. (Rem)