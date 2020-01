Russia-Francia: colloquio telefonico Putin-Macron, focus su Siria, Ucraina, Libia e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con la controparte francese Emmanuel Macron, durante il quale sono stati affrontati i temi dell’accordo sul nucleare iraniano, la situazione in Siria e il conflitto in Ucraina orientale. Lo rende noto l’ufficio stampa del Cremlino. “I presidenti hanno affrontato le questioni relative al ‘conflitto interno’ in Ucraina e gli sviluppi in Siria”, come riferisce la presidenza russa. Putin e Macron avrebbero sottolineato la necessità che tutte le parti coinvolte nel conflitto in Iran assumano un atteggiamento equilibrato, oltre ad auspicare un proseguimento degli sforzi per mantenere attivo il Piano congiunto di azione sul nucleare. Anche la questione libica è stata al centro dell’incontro, come rende noto il Cremlino. (Rum)