Umbria: De Luca (M5s), Tesei intervenga per chiarire dichiarazioni assessore Colletto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La presidente Donatella Tesei intervenga per chiarire e smentire le incaute dichiarazioni dell'assessore Luca Coletto sul nuovo ospedale Narni-Amelia. Mettere in discussione il progetto vorrebbe dire depauperare ulteriormente un territorio già martoriato e svilito”. Lo ha dichiarato il capogruppo regionale del Movimento 5 stelle, Thomas De Luca. “L'assessore Coletto – ha spiegato De Luca – dà il via alla commissione per gli accreditamenti delle strutture private. Lo fa annunciando un percorso di verifica ‘sulle strutture sanitarie soggette ad accreditamento’. E in merito al progetto del nuovo ospedale di Narni-Amelia incautamente dichiara che sarà oggetto di ‘una attenta valutazione del progetto di realizzazione’. E questa dovrà avvenire all’interno di una generale analisi di tutto il sistema ospedaliero regionale. Se fosse cosciente della realtà che è stato chiamato ad amministrare avrebbe molta più prudenza nell'utilizzare le parole che ha usato sul nuovo ospedale di Cammartana. Se le sue parole invece nascondono l’intenzione di un ulteriore depotenziamento dell'area più martoriata e con strutture più obsolete della regione a vantaggio della sanità privata, troverà la nostra ferma contrarietà e ostilità ad impedire l'ennesimo esproprio ai danni dell'Umbria meridionale”. (segue) (Ren)