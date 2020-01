Umbria: De Luca (M5s), Tesei intervenga per chiarire dichiarazioni assessore Colletto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prima di pensare alle strutture private - prosegue De Luca - sarebbe opportuno che l'Assessore veneto abbia l'umiltà di farsi un giro, come tutti noi comuni mortali che le viviamo da utenti, nelle strutture ospedaliere e sanitarie pubbliche del sud della regione per rendersi conto della stato in cui versano. Sull'ospedale di Narni-Amelia c'è un bando assegnato per la progettazione di 1,3 milioni di euro, sono partite le indagini geologiche, gli espropri e sono state individuate le risorse. Fermarlo ora aprirebbe uno scenario agghiacciante. Vorrebbe dire dilapidare soldi e risorse già spese, impegni già assunti, esporsi ad ulteriori ricorsi e depauperare ulteriormente un territorio in cui non si vedeva un investimento strutturale in edilizia sanitaria quasi dal dopoguerra”. “Pretendiamo – ha concluso De Luca - che la presidente Tesei quanto prima intervenga per chiarire o smentire perentoriamente il suo assessore alla Sanità, le cui dichiarazioni hanno messo in allarme un'intera comunità che aspetta da ormai troppo tempo risposte”. (Ren)