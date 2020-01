India: Corte suprema, collegio allargato esamina sentenze su varie questioni legate alla religione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema dell’India ha aperto oggi le udienze sulla revisione della sentenza del 2018 sull’ingresso delle donne in età fertile al tempio di Ayyappan a Sabarimala, nello Stato del Kerala, e su altre questioni riguardanti la religione. L’esame è affidato a un collegio di nove membri guidato dal giudice capo, Sharad Arvind Bobde (gli altri sono R. Banumathi, Ashok Bhushan, L. Nageswara Rao, Mohan M Shantanagoudar, Abdul Mazeer, Sudhash Reddy, Bhushan Ramkrishna Gavai e Surya Kant), che ha dato agli avvocati delle parti tre settimane di tempo per illustrare tutte le questioni. La prossima udienza si terrà il 17 gennaio. Il giudice capo Bobde ha precisato che non saranno esaminate tutte i ricorsi, una cinquantina, contro la sentenza su Sabarimala, ma le sette questioni che il collegio allargato ha ricevuto dal collegio di cinque membri. Tra i temi ci sono anche quelli dell’ingresso delle donne musulmane nelle moschee, delle donne zoroastriane nei templi del fuoco e delle mutilazioni genitali femminili nella setta ismailita Dawoodi Bohra. (segue) (Inn)