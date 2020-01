India: Corte suprema, collegio allargato esamina sentenze su varie questioni legate alla religione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 settembre del 2018 la Corte suprema ha stabilito che a nessuna donna può essere precluso l’ingresso al tempio di Sabarimala argomentando che “la religione non può diventare una copertura per escludere e negare il diritto basilare di esercitare il culto (…) né la fisiologia può essere una ragione”. La massima autorità giudiziaria ha ritenuto prevalente il diritto all’uguaglianza su un divieto imposto da una tradizione religiosa e attribuito alla mancanza di “purezza” durante il ciclo mestruale. I giudici hanno chiesto al consiglio del tempio se la restrizione costituisse una parte “essenziale e integrante” della fede, ma non sono stati convinti dalle sue argomentazioni e hanno ritenuto, invece, che sia il frutto di una credenza “patriarcale” in cui l’uomo ha uno status dominante; pertanto hanno concluso: “La pratica dell’esclusione sostenuta da una legislazione subordinata non è parte né essenziale né integrante della religione. Riteniamo la regola ultra vires”. (segue) (Inn)