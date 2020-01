Roma: deruba portafogli a compagno di stanza, arrestato 21enne

- Un italiano di 21 anni, disoccupato e con precedenti, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato ai danni di un turista straniero che dormiva nella sua stessa stanza. I carabinieri della stazione Vittorio Veneto sono intervenuti in struttura ricettiva di via Solferino su segnalazione della vittima, un 42enne della Corea del Sud che si trova nella Capitale in visita turistica. L’uomo ha riferito di essere stato derubato nella notte del proprio portafogli che conteneva i documenti personali, 235 euro, 200 dollari e 50 won coreani e aveva indicato il 21enne con cui condivideva la stanza come possibile autore del furto. Perquisito il ragazzo è risultato in possesso della refurtiva, che aveva nascosto negli indumenti intimi. Il 21enne è stato accompagnato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.(Rer)