Export: quello lombardo cresciuto del 2,3 per cento tendenziale nel terzo trimestre 2019

- Il valore delle esportazioni originate dalla Lombardia registra un nuovo incremento tendenziale nel terzo trimestre 2019 (+2,3 per cento), dopo l'avvio negativo di inizio anno, che gli consente di attestarsi ai livelli medi massimi raggiunti lo scorso anno (31 miliardi di euro). La ripresa tendenziale più vigorosa dell'export rispetto all'import (+0,3 per cento) si traduce in una riduzione significativa del deficit commerciale che scende sotto il miliardo di euro (785milioni). Il dato congiunturale risente dell'effetto stagionale caratteristico del periodo estivo e, al netto degli effetti stagionali, registra un lieve incremento per le esportazioni (+0,6 per cento) e una variazione quasi nulla per le importazioni (+0,1 per cento). Lo rivela il rapporto sull’export lombardo nel terzo trimestre 2019 realizzato da Unioncamere. "La diversificazione del sistema produttivo lombardo e la capacità delle imprese di spostarsi su nuovi mercati – commenta in una nota il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio – permettono all'export lombardo di mantenere i livelli massimi raggiunti, ma i rischi che gravano sul commercio internazionale e il segno negativo diffuso nei risultati delle singole province impongono di mantenere alta l'attenzione”. Inquadrando le principali regioni manifatturiere del nord è l'Emilia Romagna a registrare il miglior risultato (+5,8 per cento la variazione tendenziale) seguita dalla Lombardia (+2,3 per cento) e il Veneto (+1,1 per cento). Resta ancora negativo, invece, il Piemonte (-3,2 per cento) che risente maggiormente dei problemi del mercato automobilistico. I maggiori contributi positivi in questo terzo trimestre in grado di influire sul risultato complessivo lombardo provengono dagli articoli farmaceutici (+75,4 per cento) e dai prodotti tessili, pelli e accessori (+3,2 per cento). Sono invece significativamente negativi i risultati di metalli di base e prodotti in metallo (-6,3 per cento), mezzi di trasporto (-5,9 per cento) e macchine e apparecchi (-3,4 per cento). (segue) (com)