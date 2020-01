Export: quello lombardo cresciuto del 2,3 per cento tendenziale nel terzo trimestre 2019 (2)

- Nel terzo trimestre 2019 l'incremento delle esportazioni risulta più intenso verso i paesi extra Ue (+4,6 per cento) piuttosto che verso i paesi dell'Unione Europea che registrano ancora incrementi inferiori al punto percentuale (+0,5 per cento). Tra i paesi extra UE determinano il risultato positivo i flussi verso l'America settentrionale, in crescita del 30,3 per cento rispetto allo scorso anno, e verso i paesi europei non UE (+3,6 per cento). Il determinante contributo positivo del Nord America è quasi interamente attribuibile agli Stati Uniti (+32,8 per cento), grazie a un forte incremento di export di articoli farmaceutici. L'analisi territoriale di quest'ultimo trimestre mostra incrementi tendenziali solo per le provincie di Milano (+8,5 per cento), Bergamo (+3,6 per cento), Lodi (+16,2 per cento) e Pavia (+12,3 per cento). In contrazione si trovano le altre provincie con variazioni tendenziali negative comprese tra il -0,4 per cento di Monza e Brianza e il -9,6 per cento di Varese. Se per Milano si tratta di una accelerazione rispetto ai risultati già positivi degli scorsi trimestri, per Pavia l'incremento è ancora a due cifre ma inferiore allo scorso trimestre. Bergamo e Lodi, invece, svoltano in positivo dopo aver registrato una contrazione dei valori lo scorso trimestre. Tra le provincie in contrazione questo trimestre Brescia, Varese e Lecco incrementano il segno negativo già presente nel trimestre precedente; Monza e Brianza, Mantova e Como mantengono il segno meno, ma riducono l'intensità della contrazione. Cremona e Sondrio svoltano in negativo dopo un secondo trimestre in crescita. (segue) (com)