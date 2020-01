Export: quello lombardo cresciuto del 2,3 per cento tendenziale nel terzo trimestre 2019 (3)

- La Lombardia presenta una diversificazione a livello territoriale per quanto riguarda le tipologie di prodotto maggiormente esportate, ma meno per le destinazioni prevalenti dei prodotti. Considerando il maggior dettaglio merceologico disponibile (gruppo Ateco 2007), per le provincie di Bergamo (10,5 per cento la quota sul totale prodotti esportati dalla provincia), Brescia (13 per cento) e Lecco (11,7 per cento) sono le macchine di impiego generale i prodotti maggiormente esportati, ma ciò non vale per i restanti territori: le provincie di Como (11,4 per cento) e Monza-Brianza (8,7 per cento) vedono prevalere l'export di mobili; Pavia (11,6 per cento), Milano (15 per cento) e Sondrio (8,3 per cento) di medicinali e preparati farmaceutici; Cremona (12,5 per cento) di tubi, condotti, cavi; Lodi (26,9 per cento) di apparecchiature per telecomunicazioni; Mantova (16,2 per cento) di autoveicoli; Varese (8,1 per cento) di articoli in materie plastiche. Relativamente alle destinazioni prevalenti, solo Lodi con la Spagna (41,7 per cento dell'export totale), Milano con gli Stati Uniti (14,6 per cento) e Sondrio con la Francia (14,9 per cento) si differenziano dalle altre provincie per le quali è sempre la Germania il principale mercato di sbocco. Le quote maggiori di export verso la Germania nel terzo trimestre 2019 si registrano per le provincie di Lecco (21,7 per cento) e Brescia (20,5 per cento). Anche le importazioni regionali, dopo la crescita registrata negli ultimi due anni, evidenziano una stabilizzazione nel 2019: il valore dei flussi di merci in arrivo dall'estero si attesta sui 31 miliardi, con una variazione tendenziale sostanzialmente stabile (+0,3 per cento). Considerando i volumi importati la variazione è più positiva superando il punto percentuale (+1,1 per cento). La minor crescita dei valori importati è ascrivibile al calo tendenziale dei prezzi all'import di coke e prodotti petroliferi raffinati. (com)