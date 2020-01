Cina-Usa: aziende tecnologiche statunitensi auspicano maggiore collaborazione con Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte aziende tecnologiche degli Stati Uniti hanno espresso la speranza di stretti scambi e cooperazione con la Cina, nonostante le tensioni commerciali in corso fra i due paesi, nel corso dell'appena concluso Consumer Electronics Show (Ces) 2020 di Las Vegas. Lo riferisce la stampa cinese. Il presidente di Qualcomm, Cristiano Amon, ha detto all'agenzia ufficiale "Xinhua" di essere "super eccitato" per gli affari di Qualcomm in Cina, e ha applaudito alla cooperazione vincente tra Qualcomm e i suoi partner cinesi, come Xiaomi, Oppo, OnePlus e Vivo. Amon ha definito la cooperazione un esempio di relazioni di successo tra i due paesi, sottolineando che consente ai partner cinesi non solo di aumentare i consumi interni, ma anche di espandersi al di fuori della Cina. (segue) (Cip)